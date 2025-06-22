ستفتح أبواب الجـ.حيم.. البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز.. ما تداعيات القرار؟

بعد تعرض إيران لسلسلة من الضربات الأمريكية، فجر الأحد، والتي استهدفت منشآت نووية مختلفة في إيران، وفى أول رد من الجانب الايراني، أعلنت وكالات الانباء الايرانية، مساء اليوم الأحد، عن موافقة البرلمان على إغلاق مضيق هرمز، والقرار بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ما هي أهمية مضيق هرمز؟

يمثل مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنقل الطاقة من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث تمر عبره غالبية صادرات النفط الخام من السعودية، إيران، الإمارات، الكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة "أوبك".

كما تنقل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قرابة 100% من صادراتها عبر المضيق، ما يعادل نحو ربع استهلاك العالم من الغاز المسال.

لا بديل عن هرمز ؟

وأكد تقرير عبر قناة سكاي نيوز عربية، أنه رغم مساعي بعض دول الخليج لإيجاد بدائل، فإن هذه البدائل تظل محدودة، فالسعودية تعتمد جزئيًا على "خط شرق- غرب" الذي يربط الحقول في الشرق بميناء ينبع على البحر الأحمر، فيما تستخدم الإمارات "خط حبشان- الفجيرة" لتفادي المرور عبر المضيق.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هذه الخطوط لا تستوعب إلا جزءًا صغيرًا من الكميات المصدّرة عبر المضيق، ويُقدّر أن هناك 2.6 مليون برميل يوميًا من الطاقة غير المستغلة فقط.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز

في حال إغلاق مضيق هرمز، فإن تداعيات ذلك ستكون هائلة، إذ سيُهدّد الإغلاق بتوقف شبه كامل تصدير النفط الخليجي إلى آسيا، وقد يتعقّد الوضع إذا ما أغلقت جماعة الحوثي اليمنية مضيق باب المندب، ما يعزل الخليج عن الأسواق الآسيوية بشكل شبه تام.

رغم تهديدات إيران بإغلاق المضيق، الا أنها ستكون من أكبر الخاسرين، إذ تصدّر عبره النسبة الكبرى من نفطها، خصوصًا إلى الصين، كما ستتضرر دول أوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، التي تستورد النفط الإيراني بترتيبات ائتمانية، بحصة يومية تصل إلى 450 ألف برميل، ما يعادل 18% من صادرات إيران.

الرد الامريكي جاهز حال إغلاق مضيق هرمز

ذكرت تقارير تليفزيونية، أن احتمالية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز ردًا منها على الضربات الأمريكية للمفاعلات النووية، تتركز فيما يلي:

ـ ألا يتم غلق المضيق، مع قيام إيران بتنفيذ ضربة ضد الميناء البحريني، الذي كانت تتواجد به قطع بحرية أمريكية تم نقلها للسعودية، وتكون ضربة لحفظ ماء الوجه دون خسائر أمريكية.

ـ إغلاق مضيق هرمز خلال ساعات بالفعل، وقيام إيران بتنفيذ ضربة قوية ضد أصول أمريكية في المنطقة وإحداث خسائر بقواتها، وفي حال حدوث هذا، بأن يتجاوز الأمر مرحلة التهديد إلى التنفيذ، سيتبعه رد أمريكي قوي جاهز ومعد حاليًا، وهو ما المح اليه وزير الدفاع الأمريكي.

وأضافت التقارير، أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، ستعد خطوة غبية، تدفع شركائها مثل الصين والهند والخليج للوقوف ضدها، بما يعني خسارة الدول الحليفة والمجاورة.