3 لاعبين .. هولاء حجزوا أماكنهم في تشكيلة الأهلي .. وهذا المركز صداع في رأس ريبيرو

كشفت مباراة الأهلي الودية التي خاضها أمام فريق باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو الجاري، العديد من الأمور المهمة بشأن مستوى بعض اللاعبين وتقييمهم علي أرض الواقع، لا سيما أمام المنافسين الكبار والفرق الأوروبية.

مباراة باتشوكا تكشف للمدرب الأهلي ثغرات الفريق

أوضحت مباراة باتشوكا، للمدرب الإسباني بعض الثغرات الموجودة في الفريق، ونقاط الضعف الواضحة التي يجب علاجها في أقرب وقت؛ وذلك وفقا لمصدر مطلع.

الجهاز الفني للأحمر

ووضع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يده على الطريقة والخطة التي سيخوض بها موقعة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، بعد التعرف عن قرب علي اللاعبين ومعسكر الفريق المغلق خلال الفترة الماضية.



ريبيرو يستقر على طريقة اللعب

استقر خوسيه ريبيرو علي خوض مباريات كأس العالم بطريقة 4/3/3 ومشتقاتها لضمان الاتزان بين الهجوم والدفاع، حيث تتحول في الدفاع إلى 4/2/3/1 والميل لعلاج الثغرات الدفاعية، وبعض الأخطاء التي يقع فيها لاعبو الخط الخلفي، لقلة الخبرات في البعض منهم، للحفاظ قدر الإمكان علي ثبات الخط الخلفي وتجنب اهتزاز شباك محمد الشناوي.

الشناوي

واتضح للمدرب الإسباني عدم جاهزية مصطفى العش، مدافع الفريق، لخوض مباريات كأس العالم، بسبب الرهبة الكبيرة التي ظهرت علي اللاعب في هذا المستوي من المباريات، بجانب عدم تأقلمه بشكل كبير مع خطة اللعب الجديدة والتعليمات التي ينقلها له، والأقرب هو مشاركة ياسر إبراهيم أو أحمد رمضان «بيكهام» في قلب الدفاع، أو الاعتماد على حمدي فتحي كلاعب مساك أو توظيفه كلاعب «جوكر» أمام قلبي الدفاع.

ولا يزال الظهير الايسر يمثل صداعا في رأس ريبيرو، بسبب عدم جاهزية يحيى عطية الله أو كريم الدبيس.



تريزيجيه وزيزو ضمن التشكيل الأساسي

ظهر خلال التدريبات، انخفاض مستوى أشرف بن شرقي بشكل ملحوظ بعض الشيء، بجانب عدم قيامه بالدور الدفاعي على الوجه الأكمل، حيث لم يكن «ريبيرو» راضياً بشكل كبير عن مستوى اللاعب المغربي، وطالبه ببذل المزيد من الجهد لحجز مكان في التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة.

ومن المقرر ان يشارك الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد «زيزو» في التشكيل الأساسي، لاستغلال الحيوية الكبيرة التي يتمتعان بها، والسرعة الشديدة في التحرك ونقل الكرة في ملعب الخصم.



في الوقت الذي اقتنع «ريبيرو» بمشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد بن رمضان، في قلب خط الوسط، بسبب مستواهما العالي والتفاهم الذي ظهر علي الثنائي؛، خاصة إمام عاشور الذي ينفذ تعليمات المدير الفني بشكل جيد للغاية، ولديه أكثر من مهمة يستطيع القيام بها خلال المباراة، وترك المدرب الإسباني رقابة ليونيل ميسي للاعب الأقرب له دون التقيد بلاعب معين خلال المباراة، وضرورة تضييق المساحات عليه في الملعب للحد من خطورته.

وسام ابو علي

اقترب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من قيادة الخط الأمامي للنادي الأهلي، رغم انضمامه المتأخر إلى بعثة الفريق الأحمر.