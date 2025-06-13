وسط ترقب المواطنين| انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء.. ومفاجأة خلال أسبوع

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث انخفضت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 4 جنيهات دفعة واحدة، وهو ما انعكس على حركة البيع في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.



حالة ترقب لتغيرات محتملة في الاسعار

تترقب الأسواق المحلية، حدوث تغيرات في أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت، بالارتفاع او الانخفاض، وسط آمال من المواطنين بانخفاض إضافي في الأسعار مع اقتراب موسم الصيف.



وتشير تقارير صحفية، الى تدخل الدولة لاحداث توازن منعا من ارتفاع الأسعار، الذي يؤثر بالسلب على المواطن.



أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة

بعد التراجع الكبير في أسعار الفراخ البيضاء عقب عيد الأضحى في البورصة والسوق، بدأ الاستقرار في سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية، وبلغ سعر الكيلو 66 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله أمس.

فراخ ببيضاء

أما السعر للمستهلك فقد تراوح ما بين 66 إلى 73 جنيهًا، ويختلف السعر من مكان إلى آخر حسب تكاليف النقل وهوامش الربح في المحال التجارية.



سعر الفراخ البلدي والساسو اليوم الجمعة

أما الفراخ البلدي فقد استقر سعرها في البورصة عند 106 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعرها في الأسواق للمستهلك بين 106 و112 جنيهًا، دون تسجيل أي زيادات أو تراجعات جديدة.

فراخ بلدي

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم قيمة 82 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 92 جنيهًا.

فراخ ساسو

وبالنسبة لسعر مشتقات الفراخ، فقد سجل سعر دبابيس الفراخ بـ 105 جنيهات للكيلو، صدور الفراخ بـ 110 جنيهات للكيلو، وأوراك الفراخ بـ 112 جنيهًا للكيلو، فيما شهدت أسعار البانيه استقرارًا، حيث تراوح كيلو البانيه بين 230 و240 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة

استقرت أسعار كرتونة البيض في الأسواق المصرية، حيث بلغ:

• سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر نحو 135 جنيهًا.

• سعر كرتونة البيض البلدي، اقترب من 140 جنيهًا.

ويُرجع هذا الاستقرار إلى توازن العرض مع الطلب في الأسواق حاليًا، وعدم حدوث أي تغيرات في تكاليف الإنتاج حتى الآن.