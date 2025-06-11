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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أرقام تاريخية تنتظر الشحات.. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تنطلق فعاليات البطولة بدءًا من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، ويسعى الأهلي لتحقيق بداية قوية في أولى مواجهاته ضمن هذه البطولة البارزة، كما يرغب حسين الشحات في صنع انجاز تاريخي.

أرقام تاريخية تنتظر حسين الشحات

سيكون حسين الشحات نجم النادي الأهلي، على موعد مع أرقام قياسية جديدة خلال مشاركته في النسخة الحالية من البطولة، حيث يعد الأكثر تمثيلًا للأهلي في كأس العالم للأندية برصيد 15 مباراة، كما أنه يسعى لتحطيم رقم الفرنسي كريم بنزيمة من خلال التسجيل في 5 نسخ مختلفة من البطولة بعد أن سجل في أربع نسخ سابقة.

ويطمح حسين الشحات، إلى معادلة رقم اللاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي يُعتبر الهداف التاريخي للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، بينما يملك الشحات حاليًا 3 أهداف، وسيسعى لإضافة المزيد إلى رصيده في المباريات القادمة.

وشارك الشحات في 15 مباراة بالبطولة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، من خلال 4 نسخ من المونديال.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

يواجه النادي الأهلي منافسه إنتر ميامي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المباراة أول اختبار رسمي للأهلي في البطولة، حيث تقع الأنظار على المجموعة الأولى التي تضعه في مواجهة أندية قوية مثل بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، إضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي، لذا يطمح الأهلي لتحقيق انتصار مبكر يسهم في تعزيز فرصة التأهل للأدوار الإقصائية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي مصر، وإم بي سي أكشن، عن نقل جميع مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بما في ذلك مباراته المنتظرة أمام إنتر ميامي، حيث يتم بثها عبر القنوات التابعة لها بجودة عالية، ما يتيح للجماهير فرصة متابعة كافة أحداث البطولة.

قائمة النادي الأهلي المشاركة في البطولة

كشف المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، عن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي جاءت شاملة لمجموعة من أبرز اللاعبين في مختلف المراكز:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

ـ خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل “كوكا”، أحمد رمضان بيكهام

ـ خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي “أفشة”، إمام عاشور، محمد بن رمضان، أحمد رضا

ـ خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بنشرقي، محمود حسن “تريزيجيه”، نيتس جراديشار، وسام أبو علي.

أرقام تاريخية تنتظر الشحات مباراة الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية

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