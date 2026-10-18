سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث أغلق يوم الخميس الماضي على ارتفاع في جميع البنوك.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وعدد من البنوك الكبرى نحو 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، بينما سجلت العملة الأمريكية مستويات مختلفة في بعض البنوك الأخرى.



وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، إلى جانب استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره أمام الجنيه خلال العطلة الأسبوعية، مع تسجيل مستويات متقاربة في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، وهو ما يوفر مؤشرًا واضحًا للمتعاملين بشأن أسعار الشراء والبيع قبل استئناف التعاملات المصرفية الرسمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك، على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 53.39 جنيه للشراء، و53.53 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

بنك البركة: 53.38 جنيه للشراء، و53.48 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

وتوضح الأسعار الواردة تقارب مستويات الشراء والبيع في غالبية البنوك المذكورة، مع تسجيل بنك البركة أقل سعر للشراء والبيع ضمن القائمة، بينما سجل البنك المركزي المصري سعر بيع بلغ 53.53 جنيه.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال العطلة الأسبوعية

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم خلال تعاملات السبت حالة الهدوء المرتبطة بالعطلة الأسبوعية للبنوك، إذ تترقب الأسواق استئناف العمل المصرفي صباح الأحد، لمتابعة أي تغيرات محتملة في مستويات الشراء والبيع.

وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعرًا موحدًا للدولار عند 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني، وفقًا للبيانات المتاحة.

وفي المقابل، سجل بنك البركة 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.39 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع.



احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.35 مليار دولار

بالتزامن مع استقرار سعر الدولار اليوم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، في استمرار للزيادة المسجلة خلال الأشهر السابقة.

وبحسب البيانات الواردة، بلغت الزيادة في الاحتياطيات الدولية خلال سبتمبر نحو 137 مليون دولار، بما يعكس ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية مقارنة بالشهر السابق.

وكان صافي الاحتياطيات الدولية قد سجل نحو 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقابل 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو من العام نفسه، بزيادة بلغت 920.6 مليون دولار خلال شهر واحد.

ويعد صافي الاحتياطيات الدولية أحد المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة واسعة، نظرًا إلى دوره في توفير موارد من العملات الأجنبية يمكن الاستفادة منها في الوفاء بالالتزامات الخارجية، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع احتياجاته من النقد الأجنبي.

وتأتي زيادة الاحتياطيات في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات موارد العملة الأجنبية، بما يشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات، إلى جانب مصادر أخرى تسهم في تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.

تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 2026

شهد صافي الاحتياطيات الدولية في مصر ارتفاعًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، وفقًا للأرقام الواردة، إذ انتقل من نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل إلى أكثر من 57 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وجاء تطور الاحتياطي النقدي خلال الفترة المذكورة على النحو التالي:

نهاية أبريل 2026: 53.0092 مليار دولار.

نهاية مايو 2026: 53.1342 مليار دولار.

نهاية يونيو 2026: 55.0723 مليار دولار.

نهاية يوليو 2026: 56.2939 مليار دولار.

نهاية أغسطس 2026: 57.2145 مليار دولار.

نهاية سبتمبر 2026: نحو 57.35 مليار دولار.

وتكشف هذه الأرقام عن زيادة متتابعة في قيمة الاحتياطيات الدولية خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، مع ارتفاع ملحوظ بين شهري مايو ويونيو، واستمرار الزيادة خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر.



تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 47 مليار دولار

في سياق متصل بتطورات موارد النقد الأجنبي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وفقًا لتصريحاته خلال حوار مع قناة CNN الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن التحويلات سجلت نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في مؤشر على أهمية هذه التدفقات ضمن موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج من المصادر المهمة لتدفقات العملات الأجنبية، إذ تسهم في توفير النقد الأجنبي عبر الأموال التي يرسلها المصريون المقيمون والعاملون في الخارج إلى أسرهم داخل البلاد.