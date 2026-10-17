طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم السبت 17-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب 920 جنيها على أساس أسبوعي .

آخر تحديث لسعر الذهب الجنيه

وبلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 50.16 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

الذهب يرتفع

وزاد سعر الذهب مقدار 20 جنيها مع اقتراب تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6270 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7165 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6568 جنيها للشراء و 65323 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6270 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5374 جنيها للشراء و 5344 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4180 جنيها للشراء و 4156 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.16 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4164 دولار للبيع.