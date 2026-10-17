بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في المملكة العربية السعودية مع تعاملات مساء اليوم السبت 17-10-2026 على مستوي الصاغة في السعودية.

الذهب في السعودية

وأظهرت تداولات الذهب في السعودية ثباتًا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية بالمملكة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 439 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 502 ريال سعودي للشراء و 497 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 460.25 ريال سعودي للشراء و 455.75 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 439.25 ريال سعودي للشراء و 435 ريال سعودي.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 376.5 ريال سعودي للشراء و 372.75 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3515 ريال سعودي للشراء و 3480 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة الذهب عيار 24 انحو 5857 ريال سعودي للشراء و 5798 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 5369 ريال سعودي للشراء و 5315 ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 15.618 ألف ريال سعودي للشراء و 15.461 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4165 دولار .