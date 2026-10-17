ارتفع بقيمة 20 جنيهًا.. سعر الذهب في الصاغة الآن

جدد سعر الذهب في مصر اتجاهه نحو الصعود في منتصف التعاملات المسائية اليوم السبت 17-10-2026 في محلات الصاغة.
الذهب يرتفع
وصعد سعر جرام الذهب بمقدار 20 جنيهًا بمختلف الأعيرة الذهبية .
آخر تحديث لسعر الذهب
بلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 6270 جنيها .
سعر عيار 24
وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7165 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وبلغ سعر عيار 22 نحو 6568 جنيها للشراء و 6532 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6270 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5374 جنيها للشراء و 5344 جنيها للبيع.
سعر عيار 14
ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4180 جنيها للشراء و 4156 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب 50.16 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4154 دولار للبيع.