ارتفع بقيمة 20 جنيهًا.. سعر الذهب في الصاغة الآن

جدد سعر الذهب في مصر اتجاهه نحو الصعود في منتصف التعاملات المسائية اليوم السبت 17-10-2026 في محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب بمقدار 20 جنيهًا بمختلف الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 6270 جنيها .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7165 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6568 جنيها للشراء و 6532 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6270 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5374 جنيها للشراء و 5344 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4180 جنيها للشراء و 4156 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.16 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4154 دولار للبيع.