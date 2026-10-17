ثابتة بدون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن

استقر سعر الذهب في الكويت مساء اليوم السبت 17-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في الكويت

وسجل سعر الذهب في دولة الكويت؛ ثباتًا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ سعر الذهب عيار 21 في آخر تحديث له نحو 36 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارًا 41.625 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 38.15 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 36.425 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وبلغ عيار 18 الأوسط انتشارًا 31.225 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 291.325 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 485.5 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 22

وسجل سعر تولة الذهب من عيار 22 نحو 444.975 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 1294 دينار كويتي.

أونصة الذهب الدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4164 دينار كويتي.