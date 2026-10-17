سعر الذهب بعد بدء التعاملات المسائية الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 18-102-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت التداولات المسائية لسعر المعدن الأصفر ثباتًأ من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية.

تحرك الذهب

وفقد سعر الجرام الواحد من الذهب 5 جنيهات في أول التعاملات المسائية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5357 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4164 دولار للبيع.