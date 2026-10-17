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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في أول تعامل له مساء اليوم السبت 17-10-2026 على مستوي الأعيرة المختلفة مقارنة بما كان عليه امس.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات من قيمته في تداولات أول التعاملات المسائية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5250 جنيهًا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلي 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5357 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4165 دوولار للشراء و 4164 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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