عماد الدين حسين: استنزاف الذخائر الأمريكية كان سببًا جوهريًا لوقف الحرب ضد إيران

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، أن استنزاف الصواريخ الاعتراضية والذخائر الأمريكية كان، وفق تقديره، أحد الأسباب الجوهرية وراء توقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، موضحًا أن التصدي للهجمات باستخدام أسلحة مرتفعة التكلفة يفرض أعباء كبيرة على المخزون العسكري.

وأضاف حسين، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن تقارير إعلامية أمريكية، من بينها تقارير لصحيفتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، تناولت حجم استهلاك الصواريخ الاعتراضية والقنابل خلال المواجهة، مشيرًا إلى أن استنزاف الذخائر يثير تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على الاستعداد لمواجهات عسكرية أخرى.

وأوضح أن استمرار استهلاك كميات كبيرة من الذخائر قد يؤثر في استعدادات الجيش الأمريكي لأي مواجهة مستقبلية واسعة النطاق، خاصة إذا تطلب الأمر الدخول في حرب مع الصين، لافتًا إلى أن إعادة بناء المخزون العسكري وتعويض الأسلحة المستخدمة يحتاجان إلى وقت وإمكانات كبيرة.

عماد الدين حسين: فارق التكلفة بين المسيرات والصواريخ الاعتراضية يفرض تحديات عسكرية

وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق إلى أن الحروب الحديثة تشهد تفاوتًا كبيرًا بين تكلفة الهجوم وتكلفة التصدي له، موضحًا أن بعض الطائرات المسيرة قد تتراوح تكلفتها بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، بينما قد تصل تكلفة الصاروخ الاعتراضي المستخدم لإسقاطها إلى ملايين الدولارات.

وأضاف أن استخدام صواريخ مرتفعة التكلفة للتعامل مع أهداف منخفضة التكلفة يؤدي إلى استهلاك الموارد العسكرية بصورة متزايدة، حتى في الحالات التي تنجح فيها أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الهجمات.

وأكد حسين أن هذا التفاوت يمثل أحد التحديات التي تواجه الجيوش في الحروب الحديثة، إذ لا يقتصر تقييم القدرة العسكرية على امتلاك الأسلحة المتطورة، بل يشمل أيضًا القدرة على توفير الذخائر اللازمة لمواصلة العمليات لفترات طويلة.

استنزاف الذخائر وتأثيره على الحسابات العسكرية الأمريكية

ولفت حسين إلى أن استمرار استهلاك الصواريخ الاعتراضية والقنابل قد يفرض ضغوطًا على القدرات العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل الحاجة إلى الاحتفاظ بمخزون كافٍ للتعامل مع تهديدات أخرى محتملة.

واعتبر أن هذه الاعتبارات كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الحرب عمليًا، وفق تحليله، مع احتمال استمرار بعض العمليات المتفرقة.

وأوضح أن استدامة العمليات العسكرية ترتبط بتوافر الذخائر والقدرة على تعويض ما يُستهلك منها، إلى جانب الحسابات السياسية والاستراتيجية المرتبطة بأهداف الحرب وتداعياتها.

عماد الدين حسين: الدعم المصري للسعودية دفاعي ولا يعني الدخول في حرب

وفي سياق حديثه عن التطورات الإقليمية، شدد عماد الدين حسين على أهمية التمييز بين دعم المملكة العربية السعودية دفاعيًا وبين الدخول في حرب ضد أي طرف، موضحًا أن الموقف المصري، وفق ما عرضه، يستهدف مساندة أمن المملكة وحماية حدودها.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدعم المصري للسعودية يأتي في إطار الدفاع عن أمنها، ولا يعني التوجه إلى مهاجمة أي دولة أو الانخراط في حرب معها.

وأكد حسين أن تحديد طبيعة الدعم وأشكاله يرتبط بالاعتبارات الأمنية والاستراتيجية، موضحًا أن مساندة السعودية في مواجهة التهديدات لا تعني بالضرورة توسيع نطاق المواجهة العسكرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التمييز بين الإجراءات الدفاعية الهادفة إلى حماية أمن المملكة العربية السعودية وبين المشاركة في حرب ضد طرف آخر، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية.