250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 تراجعًا بنحو 30 جنيهًا للجرام في السوق المصرية، بعد موجة من الارتفاعات خلال تعاملات أمس الجمعة، سجل خلالها المعدن الأصفر زيادة بلغت نحو 70 جنيهًا للجرام، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين والمستثمرين بشأن اتجاه الأسعار خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة العالمية إلى مستوى 4170 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار متابعة الأسواق المحلية لتحركات الذهب عالميًا، خاصة بعد المكاسب التي حققها المعدن النفيس خلال التعاملات السابقة، فيما سجل عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، نحو 6250 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه، دون احتساب المصنعية أو الرسوم الإضافية، حيث تراجع بنحو 250 جنيها مقارنة بسعر الأمس.







سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في مصر

سجل سعر الذهب اليوم مستويات متفاوتة بين الأعيرة المختلفة المتداولة في محلات الصاغة المصرية، مع استمرار عيار 21 في تصدر اهتمامات المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الزواج، بينما يحظى عيار 24 باهتمام المستثمرين الراغبين في اقتناء السبائك الذهبية.

وجاءت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات السبت 17 أكتوبر 2026 على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7143 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 22: سجل 6550 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: سجل 6250 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5357 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: سجل 4167 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 50000 جنيه.

وتعكس هذه المستويات حالة السوق بعد التراجع الأخير البالغ نحو 30 جنيهًا للجرام، عقب ارتفاع الأسعار خلال تعاملات الجمعة، وسط اهتمام متزايد بمتابعة حركة المعدن الأصفر، خاصة مع وصول الأونصة العالمية إلى مستويات مرتفعة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيهًا خلال تعاملات السبت، ليواصل احتفاظه بمكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا ، سواء في المشغولات الذهبية أو في عمليات البيع والشراء التي يجريها المواطنون بصورة يومية.



وجاء تسجيل هذا المستوى السعري عقب تحركات متباينة شهدتها الأسواق خلال اليومين الماضيين، إذ ارتفع سعر الجرام بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، قبل أن يتراجع بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات السبت.

ويعني ذلك أن الذهب لا يزال محتفظًا بجزء من المكاسب التي سجلها خلال تعاملات أمس، رغم التراجع الأخير، وهو ما يدفع المتعاملين إلى مراقبة حركة الأسعار لمعرفة مدى إمكانية استمرار الارتفاع أو حدوث تراجعات إضافية.

ويُعد عيار 21 من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المواطنون في متابعة سوق الذهب المصرية، نظرًا لانتشاره الواسع في محلات الصاغة، فضلًا عن ارتباط سعر الجنيه الذهب بصورة مباشرة بسعر هذا العيار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، ليسجل أعلى مستوى سعري بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص في تكوينه مقارنة بالأعيرة الأخرى.

ويحظى عيار 24 باهتمام خاص من جانب المستثمرين والأفراد الذين يفضلون شراء السبائك الذهبية، باعتبارها إحدى وسائل الاحتفاظ بالقيمة والادخار على المدى الطويل، مع ضرورة مراعاة التغيرات المستمرة التي قد تطرأ على الأسعار.

ويختلف عيار 24 عن الأعيرة المستخدمة بصورة واسعة في صناعة المشغولات والحلي، إذ يتميز بدرجة نقاء مرتفعة، بينما يظل عيار 21 الأكثر حضورًا في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

وتتأثر أسعار هذا العيار بالتحركات العامة لسوق المعدن النفيس، إلى جانب تغيرات السعر العالمي للأونصة، وهو ما يجعل متابعة الأسواق الدولية عنصرًا مهمًا بالنسبة للراغبين في شراء السبائك أو الاستثمار في الذهب.

أسعار الذهب عيار 22 و18 و14 في مصر

أظهرت بيانات سعر الذهب اليوم تسجيل عيار 22 نحو 6550 جنيهًا للجرام، ليأتي بعد عيار 24 من حيث القيمة السعرية بين الأعيرة الواردة في القائمة المعلنة.

أما عيار 18، فقد سجل نحو 5357 جنيهًا للجرام، ويُعد من الأعيرة المستخدمة في صناعة العديد من المشغولات الذهبية، خاصة التصميمات التي تعتمد على أشكال متنوعة وتفاصيل دقيقة.

وفي المقابل، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4167 جنيهًا، ليكون الأقل سعرًا بين الأعيرة المذكورة، وهو ما يعكس اختلاف قيمة الجرام وفقًا لنسبة الذهب الخالص الموجودة في كل عيار.

ويُراعى عند المقارنة بين أسعار الأعيرة المختلفة أن الأسعار المعلنة للجرام لا تعبر بالضرورة عن التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية، إذ يمكن أن تضاف إليها مصنعية ورسوم تختلف بحسب نوع القطعة ومكان البيع.



سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026

سجل سعر الذهب اليوم للجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه، وفقًا لسعر جرام الذهب عيار 21 البالغ 6250 جنيهًا، باعتبار أن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21.

ويجري احتساب القيمة الأساسية للجنيه الذهب بضرب سعر الجرام في وزنه، دون إضافة المصنعية أو الرسوم الأخرى التي قد تختلف من تاجر إلى آخر.

وجاء حساب سعر الجنيه الذهب كالتالي:

وزن الجنيه الذهب: 8 جرامات.

عيار الجنيه الذهب: 21.

سعر الجرام المستخدم في الحساب: 6250 جنيهًا.

القيمة الأساسية للجنيه الذهب: 50000 جنيه.

المصنعية والرسوم الإضافية: غير مشمولة في السعر المعلن.

فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع سعر جرام عيار 21 بمقدار 10 جنيهات إلى زيادة القيمة الأساسية للجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، بينما يؤدي انخفاض الجرام بالقيمة نفسها إلى تراجع سعر الجنيه الذهب بالمقدار ذاته، دون احتساب أي رسوم إضافية.

سعر أونصة الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق

تزامنت تحركات سعر الذهب اليوم في مصر مع صعود سعر الأونصة العالمية إلى مستوى 4170 دولارًا، وهو ما يعكس أهمية متابعة الأسواق الدولية عند تقييم الاتجاهات المحتملة للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وتُعد الأونصة العالمية من أبرز المؤشرات المؤثرة في حركة أسعار الذهب، إذ ترتبط بها التسعيرات المحلية بدرجات متفاوتة، إلى جانب عوامل أخرى تشمل سعر صرف العملات وحركة العرض والطلب داخل السوق.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون هذه التحركات لمعرفة ما إذا كان الذهب قادرًا على مواصلة مكاسبه، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال تعاملات الجمعة، قبل تسجيل تراجع محدود خلال تعاملات السبت.

ورغم وصول الأونصة إلى مستوى 4170 دولارًا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار ارتفاع الأسعار محليًا، إذ يمكن أن تشهد الأسواق تحركات مختلفة وفقًا للتغيرات العالمية والظروف المرتبطة بالتداول داخل مصر.

هل ترتفع أسعار الذهب مجددًا خلال الفترة المقبلة؟

تتجه الأنظار إلى تطورات سعر الذهب اليوم ومدى قدرة المعدن الأصفر على استعادة الارتفاعات بعد التراجع الأخير، خاصة مع استمرار تداول الأونصة العالمية عند مستوى 4170 دولارًا وفق البيانات الواردة.

وتبقى احتمالات ارتفاع الأسعار أو انخفاضها مرتبطة بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، إلى جانب حركة الطلب المحلي على السبائك والمشغولات الذهبية والجنيهات الذهبية.