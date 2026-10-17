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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية
ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية
محمد إبراهيم

في مشهد يجسد سنوات من الجد والاجتهاد والانضباط، تتواصل احتفالات تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية المصرية، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الخريجين الذين استكملوا مسيرتهم التعليمية والتدريبية واستعدوا لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في مختلف التخصصات.

ويمثل تكريم أوائل الخريجين من رئيس الجمهورية تتويجا لرحلة من العمل المتواصل والتفوق العلمي والتأهيل العسكري، كما يعكس حجم الجهد الذي بذله الطلاب طوال سنوات الدراسة والتدريب.

الأول على الكلية الجوية بقسم الطيران

 قال ملازم تحت الاختبار محمد أيمن محمد باشا، الأول على الكلية الجوية بقسم الطيران، إن شعوره بالتخرج والتكريم من رئيس الجمهورية لا يوصف، معربا عن سعادته وفخره بحضور أسرته هذه المناسبة التي تمثل محطة فارقة ومشرفة في حياته.

ووجه الشكر إلى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ونائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية تقديرا لما قدموه من دعم للطلاب وحرصهم على تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم طوال فترة الدراسة، مؤكدا أن الكلية توفر لطلابها سبل الدعم اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق.

وأوضح محمد أيمن أن شخصيته شهدت تغيرا كبيرا منذ التحاقه بالكلية الجوية سواء على مستوى الالتزام بالمواعيد والاستيقاظ المبكر أو الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، مشيرا إلى أن سنوات الدراسة أسهمت في بناء شخصية أكثر انضباطا وقدرة على التحمل وعززت ثقته بنفسه ومهاراته في التواصل والتعامل مع الآخرين.

وأشار إلى أن الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية، موضحا أن الالتزام بالتعليمات والأوامر يساعد الطالب على تحقيق أهدافه واجتياز مراحل الدراسة بنجاح.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة التطور الذي حققه خلال سنوات دراسته الأربع والاستمرار في مسيرة التميز والتقدم، بما يسهم في الحفاظ على مكانة المؤسسة العسكرية المصرية وريادتها على مستوى الشرق الأوسط.

ونصح الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية بالاجتهاد خلال مرحلة التقديم وبذل أقصى جهد ممكن مع التوكل على الله، مؤكدا أن الالتزام والمذاكرة وأداء الواجبات المطلوبة تمثل عوامل أساسية للنجاح طوال سنوات الدراسة.

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