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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب في الصاعة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أقل أعيرة الذهب في  أول تعاملات صباح له اليوم الأحد 19-102-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر أقل عيار ذهب 

وصل متوسط سعر أدنى أعيرة الذهب في آخر تحديث له وهو من  عيار 14 الأدنى فئة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت التداولات المسائية لسعر المعدن الأصفر، أمس، ثباتا من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية.

ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار .. وترقب الفائدة الأمريكية

تحركات الذهب

انخفض سعر الجرام الواحد من الذهب مقدار 5 جنيهات داخل محلات الصاغة بعد زيادة أسبوعية بقيمة وصلت لـ 110 جنيهات .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5357 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4165 دولارا للشراء و 4164 دولارا للبيع.

سعر الذهب

الذهب في السوق العالمية

انتعشت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وسط استمرار المخاوف من تداعيات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة والتضخم العالمي، وما قد تفرضه من ضغوط تدفع البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4191.76 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.6% إلى 4215.87 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 102.43 نقطة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 60.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1697.26 دولار، و البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1147.50 دولار.

وأججت التوترات في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة و ارتفاع أسعار النفط؛ بما قد يفاقم الضغوط التضخمية العالمية ويطيل أمدها.

الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير الماضي، تحت ضغط تصاعد المخاوف من التضخم وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية.

وتحد أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول المدرة للفائدة، فيما أسهم استمرار التضخم وزيادة الاقتراض الحكومي في بقاء أسعار الفائدة وعوائد السندات عند مستويات مرتفعة؛ ما زاد الضغوط على المعدن النفيس.

في سياق متصل، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدًا، الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي.

وتشير عقود مبادلة أسعار الفائدة إلى احتمال يبلغ نحو 20% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر الجاري، فيما تسعر الأسواق احتمال تنفيذ زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال احبار مصر

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