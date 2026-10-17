حالة الطقس غد الأحد في مصر.. درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدٍ الأحد مائلًا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 29 درجة، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وتتضمن توقعات الطقس ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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كما يُتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بالتزامن مع اختلاف درجات الحرارة بين المحافظات، إذ تسجل بعض المناطق الجنوبية درجات حرارة عظمى تصل إلى 34 درجة.

وتساعد معرفة درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية المصاحبة على التخطيط للتحركات اليومية، خاصة خلال ساعات الصباح التي قد تشهد شبورة مائية على بعض الطرق، وكذلك عند التنقل في المناطق التي قد تتعرض لأمطار خفيفة أو نشاط للرياح.

هل توجد شبورة مائية أو فرص لسقوط الأمطار غدًا؟

تشير التوقعات الواردة إلى تشكل شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة في المناطق المتأثرة.

أما فرص سقوط الأمطار، فتظل ضعيفة وفقًا للتوقعات، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع كذلك نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بما يجعل متابعة التحديثات الجوية مهمة للمواطنين، خصوصًا عند التخطيط للسفر أو التنقل بين المحافظات.

ما حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس غدًا؟

تختلف حالة البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وفقًا للتوقعات الجوية الواردة، سواء من حيث حالة البحر وارتفاع الأمواج أو اتجاه الرياح، وتأتي التفاصيل على النحو الآتي.

البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

خليج السويس: حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتوضح هذه التوقعات وجود اختلاف في حالة البحر وارتفاع الأمواج بين المناطق البحرية، ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا للراغبين في ممارسة الأنشطة البحرية أو التنقل عبر المناطق الساحلية.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى؟

تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تبلغ 29 درجة وصغرى 18 درجة، بينما تصل العظمى في العاصمة الجديدة إلى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وفقًا للبيانات الواردة، وتأتي درجات الحرارة في عدد من مدن القاهرة الكبرى والمناطق القريبة منها كالآتي.

القاهرة: العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

العاصمة الجديدة: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

بنها: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

الفيوم: العظمى 29 درجة، والصغرى 16 درجة.

بني سويف: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في الوجه البحري والدلتا؟

تتباين درجات الحرارة العظمى والصغرى في مدن الوجه البحري والدلتا، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى الواردة في البيانات بين 25 و29 درجة، بينما تختلف درجات الحرارة الصغرى بحسب المدينة.

دمنهور: العظمى 28 درجة، والصغرى 18 درجة.

وادي النطرون: العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

بلطيم: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

المنصورة: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

الزقازيق: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة.

شبين الكوم: العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة.

طنطا: العظمى 28 درجة، والصغرى 18 درجة.

دمياط: العظمى 25 درجة، والصغرى 21 درجة.

بورسعيد: العظمى 25 درجة، والصغرى 21 درجة.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن القناة وسيناء؟

تشير البيانات إلى تفاوت درجات الحرارة بين مدن القناة وشمال وجنوب سيناء، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة في شرم الشيخ، بينما تسجل كاترين أقل درجة حرارة صغرى ضمن هذه المجموعة عند 10 درجات.

الإسماعيلية: العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

السويس: العظمى 29 درجة، والصغرى 18 درجة.

العريش: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

رفح: العظمى 27 درجة، والصغرى 17 درجة.

رأس سدر: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

نخل: العظمى 27 درجة، والصغرى 13 درجة.

كاترين: العظمى 24 درجة، والصغرى 10 درجات.

الطور: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة.

طابا: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في الإسكندرية والسواحل الشمالية؟

تسجل الإسكندرية درجة حرارة عظمى تبلغ 26 درجة وصغرى 19 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في عدد من مدن الساحل الشمالي بين 25 و28 درجة، وفقًا للقائمة الواردة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 19 درجة.

العلمين الجديدة: العظمى 25 درجة، والصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 18 درجة.

السلوم: العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة.

سيوة: العظمى 28 درجة، والصغرى 15 درجة.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في البحر الأحمر وجنوب مصر؟

تسجل بعض مدن البحر الأحمر وجنوب مصر درجات حرارة عظمى تصل إلى 34 درجة، وهي أعلى درجة عظمى واردة في البيانات، بينما تختلف درجات الحرارة الصغرى بين المدن والمناطق المختلفة.

الغردقة: العظمى 31 درجة، والصغرى 21 درجة.

رأس غارب: العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة.

سفاجا: العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة.

مرسى علم: العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة.

شلاتين: العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

حلايب: العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة.

أبو رماد: العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة.

مرسى حميرة: العظمى 32 درجة، والصغرى 24 درجة.

أبرق: العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة.

جبل علبة: العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة.

رأس حدربة: العظمى 31 درجة، والصغرى 24 درجة.

المنيا: العظمى 30 درجة، والصغرى 16 درجة.

أسيوط: العظمى 30 درجة، والصغرى 16 درجة.

سوهاج: العظمى 31 درجة، والصغرى 18 درجة.

قنا: العظمى 33 درجة، والصغرى 19 درجة.

الأقصر: العظمى 33 درجة، والصغرى 19 درجة.

أسوان: العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 32 درجة، والصغرى 20 درجة.

أبو سمبل: العظمى 34 درجة، والصغرى 20 درجة.

وبذلك، تتباين درجات الحرارة المتوقعة غدًا بين القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية ومدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب مصر، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة في بعض المناطق، واحتمالية تشكل شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق، إلى جانب نشاط متقطع للرياح في مناطق محددة.