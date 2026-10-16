الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار شمال البلاد.. والطقس خريفي مائل للحرارة حتى 22 أكتوبر

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من السبت 17 أكتوبر وحتى الخميس 22 أكتوبر 2026، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت شاكر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم - أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة تتمثل في تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر، إلى جانب فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسب أقل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأضافت أن الشبورة المائية من المتوقع أن تتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أشارت إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقارب 30% يوم السبت، على فترات متقطعة، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 20%، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة حلايب وشلاتين، وقد تمتد فرص الأمطار بنسبة أقل تصل إلى نحو 10% إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

وحول نشاط الرياح، توقعت شاكر نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات، بما يسهم في تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، أوضحت شاكر أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان يوم الأحد 18 أكتوبر 29 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، وتنخفض العظمى إلى 28 درجة يوم الإثنين، ثم إلى 27 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن ترتفع إلى 28 درجة يوم الخميس، فيما تستقر الصغرى عند 18 درجة طوال هذه الفترة.

وتسجل السواحل الشمالية 26 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى يوم الأحد، وتنخفض العظمى إلى 25 درجة يومي الإثنين والثلاثاء، ثم إلى 24 درجة يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع إلى 25 درجة يوم الخميس، مع استقرار درجات الحرارة الصغرى عند 18 درجة.

أما شمال الصعيد، فتبلغ درجات الحرارة العظمى 30 درجة يومي الأحد والإثنين، و28 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم ترتفع إلى 29 درجة يوم الخميس، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 17 و18 درجة.

وفي جنوب الصعيد، تسجل درجات الحرارة العظمى 34 درجة يومي الأحد والإثنين، ثم تنخفض إلى 33 درجة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 19 و20 درجة.

وشددت على ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عنها بصورة مستمرة، نظرًا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس، خاصة خلال فصل الخريف، مع ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.