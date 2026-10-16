الأرصاد: فرص لسقوط أمطار غدا.. والطقس مائل للبرودة ليلا

أ ش أ

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد تكوُّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشاروا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تزداد شدتها أحيانًا على بعض المناطق، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق حلايب وشلاتين، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الجديدة 28 18

6 أكتوبر 28 18

بنهـا 27 18

دمنهور 27 19

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 19

بلطيم 26 19

المنصورة 27 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 27 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 19

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 29 20

نخل 27 14

كاترين 23 11

الطور 31 23

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 30 21

الإسكندرية 26 20

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 25 19

السلوم 26 18

سيوة 27 15

رأس غارب 30 22

سفاجا 30 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 24

حلايب 30 23

أبو رماد 33 23

مرسى حميرة 31 24

أبرق 33 23

جبل علبة 33 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 28 17

بني سويف 28 16

المنيا 29 16

أسيوط 29 17

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 32 20

أسوان 33 22

الوادي الجديد 31 18

أبوسمبل 32 21

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 28

المدينة 39 27

الرياض 38 23

المنامة 38 30

أبوظبى 38 28

الدوحة 39 30

الكويت 39 23

دمشق 25 13

بيروت 26 21

عمان 23 13

القدس 22 14

غزة 25 18

بغداد 37 24

مسقط 33 28

صنعاء 27 09

الخرطوم 39 26

طرابلس 26 20

تونس 28 18

الجزائر 24 16

الرباط 25 17

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 13 06

إسطنبول 14 10

إسلام آباد 28 17

نيودلهى 31 20

جاكرتا 36 25

بكين 20 11

كوالالمبور 33 24

طوكيو 26 15

أثينا 18 08

روما 24 14

باريس 18 06

مدريد 24 11

برلين 14 07

لندن 14 08

مونتريال 09 02

موسكو 16 09

نيويورك 19 09

واشنطن 22 10

نواكشوط 34 26

أديس أبابا 25 12