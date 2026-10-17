أمطار وظواهر جوية غير متوقعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لمدة 5 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل ​حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 إلى الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

حالة الطقس لمدة 5 أيام

تشهد هذه الفترة طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية لمدة 5 ايام

​شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص أمطار: خفيفة إلى متوسطة يومي السبت 17 أكتوبر والأحد 18 أكتوبر على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: أحياناً على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.