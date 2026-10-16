جامعة القاهرة تهنئ الدكتور سامي الشريف لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة باشن الأمريكية

تقدمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بخالص التهنئة إلى الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام الدولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ووزير الإعلام الأسبق، بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة Passion International University الأمريكية، في ختام أعمال القمة العالمية الأولى للجامعات الإسلامية والعربية والباكستانية، التي عُقدت بمدينة كراتشي في باكستان.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن منح الدكتور سامي الشريف الدكتوراه الفخرية من جامعة " باشن العالمية " بالولايات المتحدة الأمريكية يُمثل تقديرًا لإسهاماته المتميزة في العلوم الإسلامية، وعطائه العلمي والفكري في خدمة المعرفة، وإسهاماته في إثراء الفكر الإسلامي، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، ونشر الفكر المستنير، بما يعزز دور العلم في بناء الإنسان وخدمة المجتمعات، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق ومواصلة عطائه العلمي والفكري، لخدمة العلوم الإسلامية وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات العلمية.

وأضاف أن تكريم أحد أساتذة الجامعة من الشخصيات العلمية ذات الإسهامات البارزة في هذا المجال يمثل تقديرًا لمكانته العلمية وإسهاماته الفكرية، ويعكس الدور المهم الذي يؤديه علماء الجامعة في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وإثراء الحوار الفكري والثقافي، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والثقافات المختلفة.