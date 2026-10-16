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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ويز الداخلية يبحث مع نظيره القطرى تعزيز التعاون الأمنى| صور

وزير الداخلية ونظيره القطرى
وزير الداخلية ونظيره القطرى
مصطفى الرماح

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الشيخ  خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى - وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلى (لخويا) بدولة قطر ، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بالوزير الضيف والوفد المرافق له، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة قطر الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المنظمة بمُختلف أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .

وتوجت المُباحثات بتوقيع مُذكرة تفاهُم بين الجانبين فى مجال مكافحة الجريمة ، بما يُعزز التعاون الثُنائى وآليات تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.

وزير الداخلية قوة الأمن دولة قطر

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