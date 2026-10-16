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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ثعابين وزواحف.. القبض على صانع محتوى بحوزته حيوانات خطرة بكفر الشيخ

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانع محتوى لقيامة بتربية حيوانات وزواحف خطرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامه بتربية الحيوانات والزواحف الخطرة أعلى العقار محل سكنه.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) ، وضبط بحوزته ("قط برى، 2 ثعبان" أقرت الجهات البيطرية كونها من الحيوانات والزواحف الخطرة - وهاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة") .

وبمواجهته أقر بتصويره ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار إيداع الحيوانات بإحدى الجهات البيطرية المتخصصة.


 



 

الأجهزة الأمنية صانع محتوى حيوانات

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