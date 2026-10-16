مقدرش يمسك دموعه.. صاحب قاعة أفراح بنجع حمادي يوثق لحظة احتراق مشروعه: كل حاجة راحت

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشهد مؤثر أثار التعاطف ،لصاحب قاعة أفراح بمركز نجع حمادي في محافظة قنا، لحظة احتراق قاعة الأفراح الخاصة به، والتي التهمت النيران محتوياتها بالكامل.

وظهر صاحب القاعة في مقطع فيديو وهو لا يستطيع تمالك دموعه أثناء مشاهدته ألسنة اللهب تلتهم شقى عمره، مردداً: “كل حاجة راحت.. الحمد لله على كل حال”.

وأظهر الفيديو تصاعد ألسنة النيران بشكل كثيف من داخل القاعة، وسط محاولات للسيطرة على الحريق، فيما انهار صاحب المشروع باكياً حزناً على ضياع مشروعه.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الأسباب وراء اندلاع الحريق أو حجم الخسائر، فيما طالب الأهالي الجهات المعنية بفتح تحقيق في الواقعة.

وتداول المستخدمون الفيديو على نطاق واسع، معبرين عن تضامنهم مع صاحب القاعة، داعين الله أن يعوضه خيراً.