الداخلية تكشف حقيقة سرقة سائق توك توك لحقيبة سيدة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالى وبعض المشغولات الذهبية وتهديدها وأسرتها لإجبارهم على التنازل عن المحضر المحرر ضده بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة دمنهور من القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (سائق مركبة "توك توك"– مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالإستيلاء على حقيبة اليد خاصتها عقب تركها داخل مركبة "التوك توك " قيادته.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وضبط بحوزته مركبة "التوك توك" المشار إليها .. وبمواجهته نفى ما نسب إليه، وبإعادة سؤال القائمة على النشر أقرت بسقوط الحقيبة من يدها سهواً حال إستقلالها مركبة "التوك توك" وأقرت بإدعائها الكاذب لإعتقادها الخاطئ بقيام المشكو فى حقه بسرقة حقيبتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









