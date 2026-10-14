سفارة الهند في السعودية تطالب رعاياها بالبقاء داخل المنازل وعدم تناول مقاطع فيديو أو أخبار متعلقة بالأحداث الجارية

نشرت سفارة الهند في المملكة العربية السعودية قبل قليل بيانا طالبت فيه رعاياها بتوخي الحذر والإلتزام بتعليمات السلطات المحلية.

الهجمات الحوثية علي السعودية

وجاء في البيان: في ضوء الوضع الراهن، يُنصح جميع المواطنين الهنود بمواصلة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والبقاء داخل المنازل في حال وقوع هجمات جوية، والامتناع عن تداول مقاطع الفيديو أو الأخبار المتعلقة بالأحداث الجارية.

وتابع: لا يزال مواطنان هنديان أُصيبا في الهجوم الذي استهدف مطار الرياض في 10 أكتوبر يتلقيان العلاج في وحدة العناية المركزة، فيما نُقل مصاب ثالث من العناية المركزة إلى وحدة الرعاية عالية الاعتماد (HDU). ولا يزال 4 مواطنين هنود آخرين يتلقون الرعاية الطبية في الأجنحة العادية بالمستشفى، فيما غادر أحد المصابين المستشفى بعد تماثله للتحسن.

و لا تزال حركة الرحلات الجوية معلّقة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وفي المقابل، تستمر الرحلات الجوية في مطارات الدمام وجدة والمدينة المنورة، مع حدوث بعض الاضطرابات.

وعلّقت شركات الطيران الهندية، وهي «إير إنديا» و«إير إنديا إكسبريس» و«أكاسا إير» و«إنديجو إيرلاينز»، رحلاتها من السعودية وإليها حتى 17 أكتوبر 2026.

وتواصل الخطوط الجوية السعودية تسيير رحلاتها المجدولة من الدمام وجدة والمدينة المنورة، كما تسيّر شركة «فلاي ناس» رحلاتها المجدولة على خط الدمام – لكناو.