«أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟» .. «الحسيني» يكشف كواليس حوار دار بينه والرئيس السيسي في 2014

كشف الإعلامي يوسف الحسيني عن كواليس دارت بينه وبين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعهما في 2014.

وأقسم «الحسيني» مؤكداً صحة الموقف، خلال برنامجه «مساء جديد»، المذاع على قناة «المحور»: «ثلاثة، وأنا غير حانث، وحياة النعمة دي في 2014 والرئيس حي يرزق، أمد الله في عمره. قال لي نصاً في إطار لقاء ما: أكثر حاجة، وأنا عارف إن الرئيس هيسمعني دلوقتي وهيتبسم، أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟ بالنص؛ لأني الكلمة دي وأنا حلفت يمين ثلاثة أقسم بالله ده اللي حصل، أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟».

وأضاف “الحسيني” مُسترجعاً تفاصيل ردّه على سؤال رئيس الجمهورية: «فأنا رحت ضاحك، قلت له ما فيش حاجة تقلق سيادة الرئيس السيسي.. قال لي أنا بتكلم جد.. قلت له وأنا كمان، إيه اللي هيقلق سيادتك؟ قالي ما هو نصاً: مين هيحكم البلد دي بعديا .. دا أمر مُقلق".

وتابع: "سكت وقلت له بمعنى؟.. قال لي مين اللي هيحكم مهم جدا جدا إن يكون في عندنا كوادر قادرة على أنها تحكم البلد على مستوى الرئاسة والحكومة والمؤسسات المختلفة .. لازم اللي هيجي يحكم يبقى فاهم كل كبيرة وصغيرة ويبقى فاهم سياسة .. دا اللي قلقني".