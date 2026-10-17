بعد حسم الرئيس السيسي نهاية ولايته في 2030.. يوسف الحسيني: مرحلة جديدة في تاريخ مصر

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في الندوة التثقيفية أو خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، تمثل عملياً مرحلة جديدة تماماً على مصر.

وأشار "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "مساء جديد" على تلفزيون "المحور"، إلى أن هذه المرحلة الجديدة لا تُقاس فقط منذ عام 2014، أو بعد 30 يونيو 2013، أو حتى منذ عام 2011، بل تمتد جذورها تاريخياً لتنطلق من ثورة يوليو 1952 وإعلان النظام الجمهوري ورئاسته الأولى وصولاً للوقت الحالي.

ولفت إلى التحدي التاريخي المرتبط بغياب أشكال الانتقال السلس والسلمي للسلطة طوال العقود المتعاقبة منذ تولي اللواء محمد نجيب، مروراً بالرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي، وصولاً إلى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار ذلك محوراً جوهرياً في مسار الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن عام 2030م سيكون نهاية مدة رئاسته لمصر وأن هذا الأمر محسوم تماماً.