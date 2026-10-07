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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف الحسيني يعلق على بيان النيابة العامة بشأن قضية صفحة «متصدقش»

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
رحمة سمير

علق الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «مساء جديد»، على بيان النيابة العامة بشأن قضية صفحة «متصدقش»، متناولًا ما ورد في البيان من وقائع مرتبطة بالقضية، وكذلك الجدل الذي أثير حول حرية الرأي والتعبير عقب القبض على عدد من القائمين على الصفحة.

وقال يوسف الحسيني إن بيان النيابة العامة بشأن القضية يمثل، بحسب وصفه، قولًا فاصلًا في عدد من النقاط المرتبطة بصفحة «متصدقش»، مشيرًا إلى أن التعامل مع القضية يجب أن يكون من خلال قراءة ما ورد في البيان ومناقشة الوقائع بشكل جاد.

وأشار الحسيني إلى أن البعض سارع إلى الدفاع عن القائمين على الصفحة عقب القبض عليهم، باعتبار أن ما حدث يتعلق بحرية الرأي والتعبير، مؤكدًا ضرورة النظر في مضمون ما كانت الصفحة تنشره قبل إصدار الأحكام أو اتخاذ مواقف بشأن القضية.

وشدد مقدم «مساء جديد» على ضرورة التعامل مع القضية بجدية وتروٍ، بعيدًا عن ما وصفه بالابتزاز العاطفي أو السياسي، مؤكدًا أهمية قراءة تفاصيل القضية ومضمون المنشورات محل الجدل قبل تكوين موقف بشأنها.

وتطرق الحسيني كذلك إلى ما أثير بشأن تعرض عدد من المقبوض عليهم للتعذيب، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم جاءت في سياق الجدل المصاحب للقضية، في الوقت الذي تناول فيه بيان النيابة العامة تفاصيل القضية والإجراءات المرتبطة بها.

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