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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد إنقاذ صغير.. يوسف الحسيني يحذر الأسر: لا تتركوا الأطفال بمفردهم داخل المنازل

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
محمود زيدان

وجه الإعلامي يوسف الحسيني رسالة تحذيرية عاجلة لجميع الأسر وأولياء الأمور، تعقيباً على واقعة إنقاذ الطفل يوسف من خطر السقوط، والتي انتهت بنجاته بفضل الله ثم بالتدخل السريع للمواطن أحمد رجب.

وأعرب «الحسيني» عن حمده وشكره لله تعالى على سلامة الطفل، مشيداً بالدور البطولي لأحمد رجب الذي سخره الله سبحانه وتعالى ليكون سبباً في إنقاذ حياة الطفل في الوقت المناسب.

وشدد الإعلامي يوسف الحسيني على خطورة ترك الأطفال الصغار بمفردهم داخل المنازل تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً أن الاستهانة بتلك اللحظات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأوضح أنه في حال اضطرت الظروف الأسرية لترك المنزل، ينبغي إحكام إغلاق جميع النوافذ والشرفات بشكل تام، لضمان عدم تعرض الأطفال لأي خطر.

كما أشار «الحسيني» إلى أهمية توعية الأطفال الأكبر سناً الموجودين بالمنزل، وضرورة التنبيه عليهم بصرامة بعدم فتح النوافذ أو الشرفات أو النظر منها نهائياً أثناء غياب الوالدين.

واختتم يوسف الحسيني حديثه بمناشدة جميع المواطنين وأولياء الأمور بضرورة توخي الحيطة والحذر، مؤكداً أن الوعي والالتزام بتلك إجراءات السلامة البسيطة كفيلان بمنع الكوارث وحماية أرواح الأطفال.

يوسف الحسيني الأطفال صغير أخبار توك شو

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