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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أبو العينين أكد أن التحرك المصري يستهدف الدفاع وحماية السعودية وليس الدخول في حروب

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أكد أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حمل رسائل استراتيجية بالغة الأهمية، عكست ثوابت الموقف المصري تجاه أمن واستقرار المنطقة العربية، ورسخت حقيقة أن مصر ستظل سندًا قويًا لأشقائها، وأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والمصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن أبو العينين أكد أن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، وحماية الأشقاء في دول الخليج من أي تهديدات، يمثل رسالة واضحة للعالم بأن أمن الأشقاء ليس محل مساومة، وأن الدولة المصرية تدرك مسؤولياتها التاريخية والاستراتيجية تجاه محيطها العربي، انطلاقًا من روابط الأخوة والمصير المشترك والمصالح المتبادلة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أشاد بدعوة الرئيس السيسي مجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم حال طلب اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية الأشقاء، مؤكدًا أن هذه الدعوة تعكس احترام القيادة السياسية للدستور ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية.

واكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أبو العينين أضاف  أن تأكيد الرئيس السيسي أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية وليس الدخول في حروب أو الاعتداء على أي طرف، يعكس حرص مصر على تحقيق التوازن بين امتلاك القدرة على حماية أمنها وأمن أشقائها، وبين التمسك بخيار السلام والحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.

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