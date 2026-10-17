أحمد موسى: الخونة بيطالبوا بخروج الإرهابيين.. مين اللي يخرج دول قتلة لازم يتنفذ فيهم الإعدام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أصواتًا من الخونة تطالب بخروج الإرهابيين، متسائلًا: «مين اللي يخرج؟ دول قتلة ولازم يتنفذ فيهم حكم الإعدام»، مضيفًا: «عاوزين البلتاجي يخرج من السجن يعمل إيه؟ يولع في البلد ويخربها تاني».

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجماعات الإرهابية والخونة بدأوا في نشر الشائعات والترويج لأسماء مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة، مثل محمد البرادعي وآخرين.

وأضاف أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الأمر، قائلًا: «لا خائن ولا مجرم ولا مغرض يحكم مصر»، مشددًا على أن الشعب المصري هو صاحب القرار.