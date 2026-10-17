أحمد موسى: الرئيس السيسي دمر المشروع الإخواني والطابور الخامس الإرهابي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دمر المشروع الإخواني ومشروع الطابور الخامس الإرهابي ولم يترك فرصة لأبواقهم الكاذبة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أن كلام الرئيس السيسي منذ يوم الأربعاء دمر كل مخططات التنظيم الدولي للإخوان لأنه اختار مصر ولم يختار نفسه.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهاب صنعه الإخوان حينما قالوا "يا نحكم يا ندمر البلد" معلقا: مين ولع في البلد بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وقال إنه لن يحدث أن تأتي عصابة إخوانية وتتولى حكم البلد وهذا كلام الدستور لأن في قوات مسلحة بتحمي البلد، لو حد ممول أو تجرب في الخارج وعمال يقول كلام كتير فارغ لوك لوك، نقوله إدارة الدولة مختلفة عن الرغي.

وأضاف أن خيرت الشاطر كان هو المتحكم الفعلي أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية وليس محمد مرسي أو محمد بديع، معلقًا: إحنا كنا في مصيبة كبيرة.

وأكد أن هناك قفزة كبيرة في أسعار النفط منذ الأمس حيث وصل برميل النفط إلى 110 دولارات في سابقة لم تحدث منذ شهر مايو.