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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي حسمها.. مفيش خاين أو مجرم او مغرض هيحكم مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجماعات الإرهابية والخونة بدأوا في نشر الشائعات والترويج لأسماء مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة، مثل محمد البرادعي وآخرين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حسابات أُنشئت منذ يومين، وظهرت مجددًا بعد اختفائها، قائلًا إن أصحابها خرجوا من الجحور والقاذورات، وبدأوا في تهديد الناس بعبارات من بينها: «إحنا هنحبسكم»، مضيفًا: «وإحنا راجعين».

وتابع: «معقولة الراجل لسه بيقول الكلمتين، طيب بعد شهر أو سنة أو بحلول 2030 هتكتبوا كل حاجة»، مشيرًا، في المقابل، إلى أن الشعب المصري والشباب بدأوا في كتابة تعليقات إيجابية، تعكس حالة من الخوف والتساؤل: «معقولة الرئيس يقولنا كده؟».

وأردف أحمد موسى أن هناك أيضًا أصواتًا تطالب بخروج الإرهابيين، متسائلًا: «مين اللي يخرج؟ دول قتلة ولازم يتنفذ فيهم حكم الإعدام»، مضيفًا: «عاوزين البلتاجي يخرج من السجن يعمل إيه؟ يولع في البلد ويخربها تاني».

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الأمر، قائلًا: «لا خائن ولا مجرم ولا مغرض يحكم مصر»، مشددًا على أن الشعب المصري هو صاحب القرار.

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر الاخوان

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