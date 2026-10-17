رئيسنا موجود وممشيش.. أحمد موسى: إثيوبيا مش هتعمل سدود تانية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي لن يتوقف عن البناء وتنفيذ المشروعات وسيظل موجود وشغال لآخر يوم وربنا يديله الصحة ومفيش تراجع ولا تخلي عن أي شيء.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا مش هتعمل سدود تانية لأن الرئيس موجود وسلطاته كلها موجودة وممشيش.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: لازم ناخد بالنا من الخطاب المعادي والرسائل المعادية وهنلاقي وجع دماغ في السنين الجاية شغل وحملات، هيسيبوا كل حاجة ويمسكوا في كلام الريس.

وأضاف أن الرئيس السيسي فضح اليوم الإخوان بعد 2011 وذلك خلال كلمته بحفل تخرج طلبة الكليات العسكرية، حيث طلب مرسي 2 مليار دولار.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الناس زعلانة وعندها حالة قلق وحتى في المنطقة العربية مش بس في مصر بسبب كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ويدل على ذلك كلام المستشار تركي آل الشيخ..