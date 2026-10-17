أحمد موسى: رسالة تركي آل الشيخ عن الرئيس السيسي غالية وعزيزة.. وبنقولك ألف سلامة

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للمستشار تركي آل الشيخ على مواقفه الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تركي آل الشيخ كتب شهادة في منتهى الأهمية في حق الرئيس السيسي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تركي آل الشيخ أكد أنه حزين ومصدوم من تصريحات الرئيس السيسي وإحنا بنقول للمستشار تركي آل الشيخ ألف سلامة عليك بسبب الظرف الصحي الذي يمر به ".

وأكمل موسى :" تركي آل الشيخ قال إن مصر بالنسبة له بيته وأكد ان الرئيس السيسي لم يسعى للمسؤولية ولم يطلبها وجاء في وقت كان فتنة أرادت تدمير المنطقة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" رسالة تركي آل الشيخ غالية وعزيزة وتحمل الكثير من الرسائل والمصريين كلهم قلقانين وزعلانين من تصريحات الرئيس السيسي بشأن السلطة بعد 2030 ".

