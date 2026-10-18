فستان بالأبيض والذهبي.. بسمة بإطلالة ساحرة في فاعليات مهرجان الجونة

لفتت الفنانة بسمة الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال ظهورها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة تجمع بين الرقي والأنوثة، مع لمسات لامعة أضفت على مظهرها طابعًا فخمًا ومميزًا، لتكون من الإطلالات اللافتة التي تستحق المتابعة ضمن أزياء النجمات في المهرجان.

تفاصيل إطلالة بسمة في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة بسمة بفستان سهرة أنيق باللون الأبيض، جاء بتصميم محدد للقوام، مع قصة تكشف الكتفين وتبرز جمال منطقة الأكتاف، فيما أضفت التفاصيل الذهبية اللامعة لمسة من الفخامة على التصميم.

وزُيّن الفستان بتطريزات ذهبية وفضية براقة امتدت حول منطقة الصدر، وعلى أحد جانبي الفستان، وصولًا إلى الخصر، في تنسيق منح الإطلالة توازنًا لافتًا بين اللون الأبيض الهادئ وبريق التفاصيل المعدنية.

كما تميز التصميم بحزام لامع يلتف حول منطقة الخصر، ما ساهم في إبراز القوام ومنح الفستان طابعًا عصريًا يجمع بين البساطة والجرأة في آن واحد.

مكياج ناعم وتسريحة شعر تبرز جمال بسمة

أما على مستوى الجمال، فاعتمدت بسمة مكياجًا بألوان ترابية دافئة، مع تحديد العينين وإبراز ملامح الوجه، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة هادئة مائلة إلى الوردي الداكن، ما أضفى على ملامحها مزيدًا من الجاذبية.

بسمة

واختارت تسريحة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه، مع تموجات ناعمة وانسيابية، لتكمل أناقة الفستان وتمنح الإطلالة مظهرًا أنثويًا متوازنًا.

وجاء تنسيق الإطلالة متناغمًا مع طبيعة الفستان، إذ تركت التفاصيل اللامعة مساحة كافية لتبرز دون مبالغة في عناصر المظهر الأخرى.

الأبيض والذهبي.. اختيار أنيق على السجادة الحمراء

نجحت بسمة في الجمع بين اللون الأبيض الذي يعكس النعومة والرقي، والتطريزات الذهبية التي تضفي إحساسًا بالفخامة، في إطلالة تناسب أجواء المهرجانات السينمائية والمناسبات الكبرى.

وتظل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء من أبرز الجوانب التي تحظى باهتمام الجمهور خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ تتنوع اختيارات الفنانات بين التصاميم الكلاسيكية واللمسات العصرية، لتقدم كل نجمة أسلوبها الخاص في عالم الموضة والأزياء.