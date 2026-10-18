الجيش اللبناني يفكك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين في كفرا وتولين.. وغارات وقصف إسرائيلي على الجنوب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين من مخلفات العدوان الإسرائيلي، في بلدتي كفرا – بنت جبيل وتولين – مرجعيون، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.

وشددت قيادة الجيش، في بيان، على ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه، واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية.

في المقابل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي سهل مرجعيون وبلدة الخيام، وتحديداً محلة باب ثنية.

وفي قضاء صور، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري، في حين شن جيش الاحتلال غارة جوية استهدفت بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون.