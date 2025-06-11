خبرة في الكرة الأفريقية.. مساعد المدير الفني للأهلي أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

يسعى مسئولو الزمالك، لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي يتولى المهمة خلفًا لأيمن الرمادي، بعد الاستقرار بنسبة كبيرة على رحيله رغم تتويجه بلقب كأس مصر 2024-2025 على حساب بيراميدز.

الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف الخليفة الرمادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن مصير التعاقد مع مدرب جديد خلفا للمصري أيمن الرمادي، باقتحام البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب الفارس الأبيض، بعد عرضه من قبل أحد الوكلاء خلال الساعات الأخيرة، دون وجود مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، الخبر بالتأكيد على رحيل أيمن الرمادي، المدير الفني للزمالك، رغم تحقيقه بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، والذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضي.

شوبير: ألكسندر سانتوس أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «البرتغالي ألسكندر سانتوس، المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، اقتحم قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب الزمالك، وهو الاسم الأبرز حتى هذه اللحظة بعد عرضه من قبل أحد الوكلاء خلال الساعات الأخيرة».

وأضاف: «هو بصراحة مدرب كويس ويعرف الكرة الأفريقية جيدًا لأنه تولى تدريب بترو أتلتيكو الإنجولي والصفاقسي التونسي من قبل، وتواجد في جهاز جوزيه بيسيرو مع الأهلي كمدرب مساعد».

وتابع: «إدارة نادي الزمالك شغالة بقوة في ملف المدرب وفيه سرية، وعاوزين المدرب يقود فترة الإعداد ويختار الصفقات الجديدة».

خبرة في الكرة المصرية والأفريقية

سبق للبرتغالي الكسندر سانتوس، العمل كمساعد لمواطنه جوزيه بيسيرو، الذي قاد الأهلي لمدة 94 يومًا في مهمة بدأت عام 2015، قبل أن يرحل عن الفريق لتولي تدريب بورتو البرتغالي، كما عمل مع بيسيرو أيضا كمدرب مساعد فى منتخب السعودية والوحدة السعودي وبورتو وبراجا والشارقة.

كما سبق له تولى القيادة الفنية لبترو أتلتيكو الأنجولي فى الفترة من أغسطس 2021 وحتى يونيو 2024، وعمل كمدير فني لفريق الصفاقسي التونسي من يوليو 2024 وحتى ديسمبر من نفس العام.

وأشار المصدر، إلى أنّ سانتوس حتى اللحظة مجرد اسم مرشح من بين العديد من المرشحين، وسيحسم ملف المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة.