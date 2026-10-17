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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد زيت الصبار للشعر.. طرق استخدامه لتقليل التقصف

زيت الصبار
زيت الصبار
اسماء محمد

يعد زيت الصبار من المواد الطبيعية التي تحظى باهتمام كبير في مجال العناية بالشعر فهو يمتلك فوائد عديدة مثل  ترطيب الخصلات وتحسين مظهرها والعناية بفروة الرأس.

ويُستخدم الصبار منذ سنوات طويلة في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، إلا أن هناك اختلافًا بين جل الصبار وزيته، إذ يُحضّر زيت الصبار عادةً عن طريق نقع أوراق النبات في أحد الزيوت الناقلة، مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، للاستفادة من خصائص المكونات المستخدمة في تحضيره.


ووفقًا لموقعHealth  الطبي، يمكن استخدام مستحضرات الصبار ضمن روتين العناية بالشعر، خاصةً للمساعدة في ترطيب الخصلات وتقليل الجفاف.


فوائد زيت الصبار للشعر

1- المساعدة في تحسين نمو الشعر
يُستخدم الصبار في بعض وصفات العناية بالشعر بهدف تحسين صحة فروة الرأس، إذ يحتوي على إنزيمات محللة للبروتين قد تساعد في إزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد كما أن تدليك فروة الرأس برفق أثناء وضع الزيت قد يساعد على توزيع المستحضر بصورة أفضل.
ومع ذلك، لا توجد أدلة علمية كافية تؤكد أن زيت الصبار يحفز نمو الشعر بصورة مباشرة أو يعالج تساقطه، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليه وحده في حالات التساقط المستمر أو الملحوظ.

2- تخفيف قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس
قد يساعد الصبار على تهدئة بعض حالات تهيج فروة الرأس، بفضل خصائصه التي قد تسهم في تخفيف الالتهاب كما يمكن أن يساعد استخدام المستحضرات المناسبة منه على تقليل الشعور بالجفاف والحكة لدى بعض الأشخاص.
لكن فاعليته في علاج القشرة تختلف باختلاف أسبابها، ولا يُعد بديلًا عن العلاجات الطبية المخصصة للقشرة المرتبطة بالتهاب الجلد الدهني أو الحالات التي تحتاج إلى مضادات للفطريات.

3- ترطيب الشعر وتقليل التجعد
يُعد ترطيب الشعر من أبرز الأغراض التي يُستخدم الصبار من أجلها، إذ يساعد جل الصبار على الاحتفاظ بالرطوبة، بينما يمكن للزيوت المستخدمة في تحضير زيت الصبار أن تقلل فقدان الرطوبة وتساعد على تنعيم الخصلات.
وقد يكون هذا المزيج مناسبًا للشعر الجاف والخشن والمجعد، إذ يساعد على تحسين ملمسه وتقليل مظهر الهيشان ومنحه لمعانًا، خاصةً عند استخدام كمية مناسبة تتلاءم مع طبيعة الشعر.

4- تقليل التكسر والتقصف
يمكن أن يساعد استخدام الزيت المناسب للشعر على تقليل الاحتكاك بين الخصلات، ما يحد من التشابك والتكسر الناتج عن التمشيط والتعامل العنيف مع الشعر.
كما يحتوي الصبار على عدد من المركبات النباتية، إلا أن مدى استفادة الشعر منها عند استخدام زيت الصبار يعتمد على طريقة تحضيره وتركيبة المنتج. ولا توجد أدلة كافية على أن زيت الصبار يعالج الأطراف المتقصفة بالفعل، لكنه قد يساعد على تحسين مظهرها وجعل الشعر أكثر نعومة.


طرق استخدام زيت الصبار للشعر

يمكن إدخال زيت الصبار في روتين العناية بالشعر بأكثر من طريقة، مع مراعاة طبيعة الشعر وفروة الرأس، ومن أبرز هذه الطرق:
حمام الزيت قبل غسل الشعر
يمكن وضع كمية صغيرة من زيت الصبار على الشعر وتدليك فروة الرأس برفق، ثم توزيعه على الخصلات، مع التركيز على الأطراف الجافة ويُترك الزيت لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة إذا كانت تعليمات المنتج تسمح بذلك، ثم يُغسل الشعر بالشامبو جيدًا.
ويُفضل تجربة كمية قليلة أولًا، خاصةً إذا كانت فروة الرأس دهنية أو سريعة التهيج.

ترطيب أطراف الشعر

يمكن وضع بضع قطرات من زيت الصبار على أطراف الشعر الجافة أو الرطبة بعد الاستحمام، للمساعدة على تنعيمها وتقليل التشابك وتحسين مظهرها ويُراعى عدم الإفراط في استخدام الزيت حتى لا يبدو الشعر دهنيًا أو مثقلًا، خصوصًا لدى أصحاب الشعر الخفيف

إضافته إلى مستحضرات العناية بالشعر

يمكن استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على الصبار ضمن روتين الترطيب المعتاد، لكن لا يُنصح بخلط الزيت مباشرةً بالشامبو أو البلسم دون التأكد من ملاءمة ذلك، لأن إضافة مكونات خارجية قد تؤثر في تركيبة المنتج وطريقة استخدامه، يُفضل اختبار كمية صغيرة من المنتج على منطقة محدودة من الجلد قبل الاستخدام، والتوقف عنه إذا ظهرت علامات تهيج أو حكة أو احمرار.

ويظل اختيار زيت الصبار المناسب مرتبطًا بطبيعة الشعر ومكوناته فالشعر الجاف قد يستفيد من المنتجات الأكثر ترطيبًا، و يحتاج الشعر الدهني إلى تركيبات خفيفة لا تسبب تراكم الزيوت على فروة الرأس.

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