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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا.. قوات الاحتلال تدخل ريف درعا الغربي

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، في تحرك جديد يأتي ضمن سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المتكررة في جنوب البلاد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وذكرت الوكالة أن قوة احتلال إسرائيلية مكونة من مركبتين عسكريتين دخلت منطقة وادي الرقاد، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية فوق الجزء الغربي من حوض اليرموك، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع هجمات أو اعتقالات خلال التوغل.

يأتي التحرك بعد تطورات ميدانية شهدتها مناطق سورية مجاورة، الجمعة، إذ دخلت القوات الإسرائيلية منطقة تقع غرب مزرعة الرزانية في محافظة القنيطرة، وأطلقت النار على رعاة لمنعهم من الرعي، قبل أن تنسحب من المنطقة.

كما توغلت القوات الإسرائيلية، الجمعة، في بلدة عابدين بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وفرضت طوقًا حولها، بحسب التقارير الواردة.

وشهد جنوب سوريا توغلات إسرائيلية متكررة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، شملت تحركات داخل المنطقة العازلة الفاصلة بين الأراضي السورية والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتعود إقامة المنطقة العازلة إلى اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، عقب حرب أكتوبر 1973، والتي نصت على إنشاء منطقة تشرف عليها الأمم المتحدة للفصل بين قوات الجانبين.

وأدانت الحكومة السورية مرارًا التوغلات الإسرائيلية، معتبرة أنها انتهاك للاتفاقيات القائمة وسيادة الأراضي السورية، وطالبت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي التي دخلتها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة وادي الرقاد ريف درعا سوريا إسرائيل وسوريا

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