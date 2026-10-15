سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا الغربي وتحرق مستودعاً ومنزلاً

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/ في منطقة وادي الرقاد بريف درعا ‏الغربي، وأضرمت النيران في مستودع ومنزل.‏

‏ ‏وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن النيران التهمت أجزاء من المنزل، وتمكن الأهالي من ‏إخمادها عقب انسحاب القوة.‏

‏ ‏وكانت قوة مؤلفة من خمس آليات، توغلت أمس الأربعاء، في منطقة وادي الرقاد، ‏عبر بوابة تل أبو الغيثار المحاذية للجولان السوري ‏المحتل، واقتحمت منزلاً ‏واحتجزت عدداً من الشبان الموجودين ‏داخله لنحو ساعة، واستولت على دراجةٍ ‏نارية قريبة، وأطلقت النار باتجاه أراض ‏خالية قبل انسحابها.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏‌‏وتجريف ‌‏الأراضي، ‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

‏وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع ‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً ‏للقانون ‏الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام ‏إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏