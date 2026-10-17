الصين تدعو إلى توسيع التعاون الدولي لتطوير الطب التقليدي

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والاستفادة على نحو أفضل من موارد الطب التقليدي، والتصدي بشكل مشترك للتحديات التي تواجه صحة الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للطب التقليدي لعام 2026 في بكين، بحضور نحو 1200 مشارك، حيث أكد أن الطب التقليدي يمثل قوة فريدة لحماية صحة الإنسان والنهوض بالحضارة، مشددا على أهمية تسخير العلوم والتكنولوجيا لتسريع تطويره، وتعزيز التحول الرقمي والذكي للطب الصيني التقليدي.

ودعا لي إلى تعميق التبادل والتعاون في هذا القطاع، معربا عن استعداد الصين لتوسيع البرامج التجريبية للانفتاح في قطاع الخدمات الطبية، والعمل مع جميع الأطراف على دفع تطوير مركز صون الموارد الطبية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأكد ضرورة تعزيز إتاحة الخدمات الصحية للجميع وتحقيق الإنصاف الصحي العالمي، مشيرا إلى أن الصين ستضطلع بمسئولياتها في حدود قدراتها وستسهم في سد الفجوة الصحية العالمية.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني إن الطب الصيني التقليدي يقوم على النهج الشامل والانسجام في علاج الأمراض، وإن الحوكمة الاقتصادية تتبع مبدأ مشابها، مشددا على أنه لا يوجد نموذج واحد قادر على حل جميع المشكلات، وداعيا الدول إلى تعزيز الشمول والانسجام والابتعاد عن مبدأ المكسب على حساب الآخرين واتباع سياسات تضر بالدول المجاورة.