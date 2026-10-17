5 طرق طبيعية لإطالة الشعر وزيادة كثافته

تحلم كثير من النساء بالحصول على الشعر الطويل والكثيف حيث يتمتع بالحيوية واللمعان، وهو ما يدفعهن إلى البحث عن طرق طبيعية تساعد على تعزيز نمو الشعر والحفاظ على صحته، بعيدًا عن المنتجات باهظة الثمن ورغم أن نمو الشعر يرتبط بعوامل وراثية وصحية متعددة، فإن اتباع روتين مناسب للعناية به، والاهتمام بالتغذية، وتقليل التقصف والتلف، يساعد على الحفاظ على طوله ومظهره الصحي.

ووفقًا لما أورده موقع Boldsky، هناك مجموعة من الطرق الطبيعية والنصائح التي يمكن اتباعها لدعم صحة الشعر والعناية بفروة الرأس.

تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية

يُعد تدليك فروة الرأس من العادات التي يمكن إدراجها ضمن روتين العناية بالشعر، مع إمكانية استخدام بعض الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع.

ويساعد التدليك على الاسترخاء وتحسين الإحساس بالراحة، بينما يمكن لبعض الزيوت أن تقلل جفاف الشعر وتساعد على الحد من فقدان الرطوبة، وهو ما يدعم الحفاظ على الخصلات وتقليل تعرضها للتكسر ومع ذلك، لا توجد أدلة علمية كافية تؤكد أن استخدام هذه الزيوت يسرّع نمو الشعر بصورة مباشرة.

استخدام ماسك عصير البصل

يُستخدم عصير البصل في بعض الوصفات المنزلية للعناية بالشعر، نظرًا لاحتوائه على مركبات الكبريت، التي تدخل في تكوين بعض المكونات المرتبطة بصحة الأنسجة.

ورغم انتشار الاعتقاد بأن عصير البصل يساعد على تحفيز بصيلات الشعر وتعزيز نموه، فإن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال محدودة، ولا تكفي لتأكيد فاعليته في إطالة الشعر لدى الجميع.

وينبغي الحذر عند استخدامه على فروة الرأس، إذ قد يسبب تهيج الجلد أو الحساسية لدى بعض الأشخاص، لذلك يُفضل تجنب وضعه على فروة الرأس المصابة أو المتهيجة، والتوقف عن استخدامه فور ظهور احمرار أو حكة أو شعور بالحرقان.

استخدام جل الصبار لترطيب الشعر

يُعرف جل الصبار بخصائصه المرطبة، ويمكن استخدامه ضمن روتين العناية بالشعر للمساعدة على ترطيب الخصلات وتهدئة فروة الرأس لدى بعض الأشخاص.

ويمكن وضع كمية مناسبة من جل الصبار على الشعر أو فروة الرأس، وفقًا لطبيعة المنتج ومدى ملاءمته للبشرة، ثم شطفه جيدًا عند الحاجة. ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية على أن الصبار يسرّع نمو الشعر أو يعالج تساقطه بشكل مباشر.

ويُنصح بتجربة كمية صغيرة من المنتج على منطقة محدودة من الجلد أولًا، للتأكد من عدم حدوث تهيج أو رد فعل تحسسي.

قص الأطراف المتقصفة بانتظام

قد تعتقد بعض النساء أن قص أطراف الشعر يتعارض مع الرغبة في إطالته، لكن التخلص من الأطراف المتقصفة يساعد على تحسين مظهر الشعر وتقليل استمرار تكسر الخصلات التالفة.

ولا يؤدي قص الأطراف إلى زيادة سرعة نمو الشعر من الجذور، لكنه يساعد على الاحتفاظ بالطول المكتسب من خلال الحد من التكسر الناتج عن التلف ويمكن تحديد موعد القص وفقًا لحالة الشعر ومدى تعرضه للتقصف، بدلًا من الالتزام بموعد ثابت يناسب الجميع.

التغذية الصحية لدعم نمو الشعر

تلعب التغذية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الشعر، إذ يحتاج الجسم إلى مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم نموه بصورة طبيعية، وفي مقدمتها البروتين والحديد والزنك وبعض الفيتامينات.

ويمكن الحصول على البروتين من مصادر غذائية متنوعة، مثل البيض والأسماك والبقوليات والمكسرات، مع الحرص على تناول الخضراوات والفواكه ضمن نظام غذائي متوازن كما أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يرتبط بتساقط الشعر لدى بعض الأشخاص، لذلك ينبغي الاهتمام بتناول غذاء متنوع، وعدم اللجوء إلى المكملات الغذائية، مثل البيوتين أو فيتامين E، دون حاجة واضحة أو استشارة مختص، خاصة أن تناولها بكميات إضافية لا يضمن زيادة طول الشعر أو كثافته ويعد شرب الماء بانتظام جزءًا من الحفاظ على ترطيب الجسم، لكنه لا يؤدي وحده إلى تسريع نمو الشعر.

نصائح إضافية للحفاظ على طول الشعر إلى جانب الطرق السابقة، يساعد التعامل بلطف مع الشعر على تقليل التلف والتكسر، خاصة عند استخدام أدوات التصفيف الحرارية أو صبغات الشعر بصورة متكررة كما يُفضل تجنب شد الشعر بقوة عند ربطه، واستخدام منتجات مناسبة لطبيعته، والحرص على تمشيطه برفق.

وفي النهاية فإن الحصول على شعر طويل وصحي لا يعتمد على وصفة طبيعية واحدة، بل يرتبط بالاهتمام المستمر بفروة الرأس، والتغذية المتوازنة، وتقليل العوامل التي تؤدي إلى تلف الشعر وإذا كان التساقط ملحوظًا أو مستمرًا، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية لتحديد السبب واختيار العلاج المناسب.