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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية متكاملة لخدمة المواطنين والمزارعين بقرية الفردان

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل جامعة قناة السويس دورها المجتمعي من خلال تنظيم القوافل التنموية المتكاملة التي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية، والتمريضية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والمساهمة في تحسين جودة الحياة ودعم المزارعين وتنمية المجتمع المحلي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور أن القوافل التنموية تجسد الدور المجتمعي للجامعة، وتترجم خبراتها العلمية والأكاديمية إلى خدمات مباشرة يستفيد منها المواطنون، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها البشرية والعلمية لخدمة المجتمع، وتقديم الدعم الصحي والبيطري والزراعي والتوعوي، بما يسهم في معالجة المشكلات الواقعية ورفع مستوى الوعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن القوافل تمثل إحدى الآليات المهمة التي تتبناها الجامعة لتعزيز مسئوليتها المجتمعية، من خلال تكامل التخصصات العلمية والطبية والبيطرية والزراعية والتربوية والتمريضية، وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين، مع الاهتمام بالتوعية الصحية والإرشاد الزراعي ودعم المزارعين في مواجهة المشكلات التي تؤثر في الإنتاج.

وفي إطار الخدمات البيطرية، قدمت القافلة خدماتها لـ56 مستفيدًا، بإجمالي 610 حالات بيطرية، بما يدعم رعاية الثروة الحيوانية وتوعية المربين بأساليب التعامل السليم مع الحيوانات والحفاظ على صحتها.

وعلى صعيد الخدمات الطبية، شملت الحالات المسجلة بقسم الباطنة 78 حالة ، و47 حالة بطب الأسرة، و41 حالة عظام، و18 حالة مسالك بولية، و9 حالات جراحة، و42 حالة جلدية، و35 حالة أطفال، و25 حالة أنف وأذن، وحالتين بقسم النساء، و5 حالات أسنان.

كما تضمنت الخدمات التمريضية التعامل مع 5 حالات، شملت حالة عظام، وحالة أطفال، وحالة جيوب أنفية، وحالة جلدية.

وفي مجال التوعية الصحية، تم قياس مستوى السكر للمستفيدين، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة بشأن أهمية المتابعة المنتظمة لمستويات السكر، والالتزام بالتغذية السليمة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء.

وشاركت كلية التربية في الجانب التوعوي والاجتماعي، من خلال رصد عدد من المشكلات النفسية والتعليمية التي تواجه بعض الحالات، حيث تم تسجيل حالة تعاني مشكلات نفسية مرتبطة بسوء الأحوال المادية، وحالة تواجه صعوبات تعليمية بسبب عدم توافر المدارس، وحالتين تعانيان مشكلات نفسية ومرضية مرتبطة بنقص التخصيصات المالية، إلى جانب حالة طالب يواجه مشكلات مدرسية نتيجة تعرضه للتنمر من زملائه، وحالة طالب يعاني انخفاض التحصيل الدراسي بسبب ضعف الثقة بالنفس، وحالة أخرى تعاني مشكلات دراسية وتراجعًا في التحصيل نتيجة ضعف الإمكانات الأسرية.

وفي القطاع الزراعي، نفذت القافلة زيارة ميدانية لعدد 8 مزارع، شملت مزارع مانجو ونخيل بلح ويوسفي، إلى جانب حقول زراعية مزروعة بالفلفل والباذنجان والطماطم.

وخلال الزيارات، جرى رصد عدد من المشكلات الزراعية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين، مع التأكيد على اتباع التوصيات الزراعية المعتمدة، والالتزام ببرامج التسميد والتقليم السليم، وتطبيق برامج المكافحة المناسبة. كما تم توزيع المبيدات اللازمة، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات والإرشادات الزراعية 25 مزارعًا.

تأتي هذه القافلة في إطار حرص جامعة قناة السويس على توظيف خبراتها المتخصصة في خدمة المجتمع، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية، بما يعزز الشراكة مع المواطنين والمزارعين ويدعم جهود التنمية المستدامة.

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