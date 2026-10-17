عماد الدين حسين: تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب قد يسبب خسائر اقتصادية ضخمة

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، أن مجلس النواب تلقى دعوة لعقد جلسة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي، لمناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق ببحث ومناقشة والموافقة على إجراءات الدعم المصري للمملكة العربية السعودية.

وأوضح حسين أن الدعوة وُجهت إلى أعضاء المجلس بصفة عامة، تمهيدًا للنظر في طلب الرئيس ومناقشة الإجراءات المتعلقة بالدعم المصري للمملكة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المادة 152 من الدستور توضح الإجراءات المرتبطة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، بينما تختلف الإجراءات إذا لم يكن مجلس النواب قائمًا، لتشمل أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وأكد حسين أن ما يجري بحثه لا يتعلق بإعلان حالة حرب، قائلًا إن الرئيس أوضح أن المهمة المصرية دفاعية، وتستهدف دعم أمن المملكة العربية السعودية وحدودها، مضيفًا: «مفيش حالة حرب»، ومشددًا على أن السعودية لم تعلن الحرب حتى الآن على إيران أو اليمن، وإنما تدعم الشرعية في اليمن، وأن المهمة المصرية محددة بإطار واضح هو دعم أمن المملكة وحدودها فقط.

وأوضح أن هناك فرقًا بين مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن مجلس الدفاع الوطني يضم مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين ووزراء مختصين، بينما يضم المجلس الأعلى للقوات المسلحة القادة العسكريين، ومن بينهم قادة الجيشين الثاني والثالث، مؤكدًا أهمية التمييز بين المجلسين عند تفسير أحكام المادة الدستورية.

وشدد الكاتب الصحفي على أن الرسالة الأساسية من الموقف المصري هي عدم الانخراط في الحروب، موضحًا أن مصر رفضت الدخول في أحلاف عديدة، لكنها ترتبط بالمملكة العربية السعودية بمصالح أمن قومي حقيقية، إلى جانب وجود معاهدة دفاع مشترك في إطار جامعة الدول العربية، ومصالح مرتبطة بأمن البحر الأحمر والممرات الملاحية.

وأشار إلى أهمية مضيق باب المندب باعتباره مدخلًا للسفن المتجهة إلى قناة السويس، محذرًا من أن أي تهديد للملاحة في المضيق والبحر الأحمر قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، مستشهدًا بالخسائر التي تكبدتها مصر بسبب اضطراب الملاحة خلال الفترة التي شهدت العدوان الإسرائيلي على غزة وتهديدات أمن مضيق هرمز وباب المندب، وقال إن فرض دولة أو قوة سيطرتها على باب المندب والبحر الأحمر سيشكل «مشكلة ضخمة» لمصر.