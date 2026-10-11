قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: «الحظ» سلاح الزمالك الأهم أمام الأهلي في «القمة».. والأحمر أفضل فنيًا
طلب إحاطة لضبط أسعار المستشفيات الخاصة ووقف المغالاة في فواتير العلاج
تعاون اقتصادي ودفاعي وتعليمي.. مصر وإندونيسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية
حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133
الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين
كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟
رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن
ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا
القبض على 10 أشخاص متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة
الرئيس السيسي من إندونيسيا: استهداف 5 مليارات دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030.. والنيل مسألة وجود لا تهاون فيها
أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: العلاقات بين مصر وإندونيسيا وطيدة وتاريخية.. وتجربة جاكرتا الاقتصادية واعدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تكتسب أهمية كبيرة، بالنظر إلى مكانة البلدين؛ فمصر أكبر دولة عربية، بينما تُعد إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، كما تحتل موقعًا مهمًا في جنوب شرق آسيا وتُعد من اقتصادات مجموعة العشرين، وتمتلك تجربة اقتصادية واعدة تستحق الدراسة والاستفادة منها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية راضي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر وإندونيسيا تمتلكان إرثًا تاريخيًا وسياسيًا كبيرًا، إذ كان البلدان من أبرز الدول التي قادت حركة عدم الانحياز خلال خمسينيات القرن الماضي، بمشاركة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الإندونيسي الأسبق أحمد سوكارنو، إلى جانب جواهر لال نهرو وجوزيف بروز تيتو. 

وأوضح أن هذه القيادات أسهمت في قيادة الحركة التي سعت إلى الحفاظ على استقلالية مواقف الدول بعيدًا عن الاستقطاب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وجاكرتا كانت وطيدة، وأن عبد الناصر زار إندونيسيا أكثر من مرة.

وأشار عماد الدين حسين إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد أيضًا إلى المجالين العلمي والديني، من خلال بعثات الأزهر الشريف إلى المدن الإندونيسية، وقدوم أعداد كبيرة من الدارسين الإندونيسيين إلى مصر، فضلًا عن وجود علاقات اقتصادية تحتاج إلى مزيد من التطوير. 

وأكد أن التقدم الإندونيسي في العديد من الصناعات يتيح فرصًا مهمة للتكامل الاقتصادي مع مصر، على غرار فرص التعاون التي يمكن الاستفادة منها في ماليزيا وكوريا الجنوبية، اللتين شملتهما جولة الرئيس السيسي الآسيوية، لافتًا إلى أهمية مذكرات التفاهم التي شهدتها الزيارة في دعم مسار التعاون بين البلدين.

السيسي إندونيسيا جنوب شرق آسيا الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

ترشيحاتنا

قافلة طبية بالبحيرة

قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الحدين في كوم حمادة بالبحيرة

محافظة البحيرة

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بالبحيرة

غلق مدرسة مخالفة

حي الهرم يصادر محتويات مدرسة وبيتش باجي بطريق المنصورية وكفر الجبل| شاهد

بالصور

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد