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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤسس «أنثروبيك»: الذكاء الاصطناعي قد يدفع الناتج الاقتصادي الأمريكي إلى 44 تريليون دولار

جاك كلارك الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك"
جاك كلارك الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك"
أ ش أ

 قال جاك كلارك الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إن التطورات المتسارعة في قدرات الذكاء الاصطناعي ستحدث تغييرات أسرع بكثير في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن أحد النماذج الاقتصادية الداخلية للشركة يتوقع إمكانية ارتفاع الناتج الاقتصادي الأمريكي إلى 44 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وأضاف كلارك -اليوم السبت خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك- أن هناك حاجة إلى تعاون دولي لوضع "قواعد غير تقليدية وجادة" لتنظيم هذه التكنولوجيا التحويلية.

وأوضح أن توقع الوصول إلى 44 تريليون دولار، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ أكثر قليلا من 30 تريليون دولار، قد يبدو "بعيدا عن التصديق"، إلا أن الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.

وقال: "أدرك أن هذا الرقم يبدو غير واقعي، لكنه نتيجة محتملة إذا استمرت التكنولوجيا في التحسن. وإذا نما الناتج المحلي الإجمالي بهذا الحجم، فإن النظريات الاقتصادية تشير إلى ضرورة ظهور صناعات واختراعات جديدة قادرة على دعم هذا التوسع الاقتصادي الكبير".

وأشار إلى أن التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تحولات جوهرية في الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز الابتكار وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تدعم معدلات النمو المرتفعة خلال السنوات المقبلة.

أنثروبيك الذكاء الاصطناعي التطورات المتسارعة

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