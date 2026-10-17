نفذت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة حملة ميدانية مكثفة بمركز كوم حمادة للمرور على منشآت الإنتاج الحيواني والداجني، ومتابعة موقف التراخيص الخاصة بالمزارع، في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، والتأكد من التزام المنشآت بالضوابط والإجراءات المنظمة لممارسة النشاط.

زراعة البحيرة تشن حملة مكثفة على مزارع الدواجن بكوم حمادة

جاءت الحملة بتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ البحيرة، وبمشاركة لجنة متخصصة برئاسة الدكتورة هند عطية خضر والمهندس إسماعيل مبروك، حيث استهدفت المرور على عدد من مزارع الدواجن بقرى كفر بولين وواقد ومغنين التابعة لمركز كوم حمادة، للوقوف على الأوضاع القانونية للمنشآت ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للتشغيل.

وخلال أعمال المرور الميداني، تابعت اللجنة موقف التراخيص الخاصة بمزارع الدواجن، في إطار خطة مديرية الزراعة للتوسع في حصر المنشآت العاملة في قطاع الإنتاج الداجني، والعمل على توفيق أوضاع المزارع غير المرخصة، بما يسهم في إحكام الرقابة على هذا النشاط وضمان انتظام العمل وفقًا للقواعد المنظمة.

وأسفرت الحملة عن تسليم إنذارات رسمية لأصحاب مزارع الدواجن غير المرخصة، مع التنبيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص التشغيل واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يضمن تقنين أوضاع تلك المنشآت وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مديرية الزراعة بالبحيرة لمتابعة منشآت الإنتاج الحيواني والداجني بمختلف المراكز، والعمل على تنظيم النشاط والتأكد من التزام أصحاب المزارع بالإجراءات المطلوبة، إلى جانب تشجيع المنشآت على توفيق أوضاعها القانونية بما يدعم استقرار منظومة الإنتاج ويحافظ على استمرارية النشاط في إطار قانوني منظم.