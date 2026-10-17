ضبط هارب من حكم بالإعدام في جريمة قتل بالبحيرة بعد 22 عامًا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة متهمًا هاربًا من حكم قضائي بات بالإعدام في قضية قتل عمد بمركز أبو المطامير، صادر ضده منذ عام 2004، وذلك عقب تحديد مكان اختبائه وإعداد كمين أمني لضبطه.

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير من رصد وتحديد مكان اختباء أحد المتهمين الهاربين من تنفيذ حكم قضائي بات بالإعدام في قضية قتل عمد.

وشكل اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، فريق بحث بالتنسيق مع ضباط مباحث أبوالمطامير، أسفرت جهوده عن تقنين الإجراءات وإعداد كمين محكم، تمكنت خلاله القوة الأمنية من ضبط المتهم دون مقاومة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.