موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
وصفات طبيعية لتطويل الشعر في وقت قصير

تطويل الشعر
تطويل الشعر
ريهام قدري

تطويل الشعر يعتمد على العناية الصحيحة بفروة الرأس والتغذية الجيدة واستخدام وصفات طبيعية بانتظام.

 إليك أفضل الطرق الفعّالة لتطويل الشعر:
 

 أولاً: العناية اليومية
تجنبي غسل الشعر يوميًا لأن ذلك يزيل الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر. اغسليه من 2–3 مرات أسبوعيًا فقط.
استخدمي شامبو خالٍ من السلفات والسيليكون لتجنب الجفاف والتقصف.
دلّكي فروة الرأس يوميًا لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية ونمو الشعر.
قصي الأطراف كل شهرين لمنع التقصف وتحفيز النمو.
ابتعدي عن الحرارة الزائدة مثل السيشوار والمكواة قدر الإمكان.
 

 ثانياً: التغذية
تناولي أطعمة غنية بـ الحديد والزنك والبروتين (مثل البيض، السبانخ، العدس، والمكسرات).
اشربي مياه كثيرة لأن الجفاف يؤثر على نمو الشعر.
يمكنك تناول مكملات مثل فيتامين ب7 (البيوتين) بعد استشارة الطبيب.
 

ثالثاً: وصفات طبيعية لتطويل الشعر
1. زيت الخروع وجوز الهند
اخلطي كميات متساوية من الزيتين.
سخّني الخليط قليلًا ودلّكي به فروة الرأس.
غطي شعرك بمنشفة دافئة لمدة ساعة ثم اغسليه.
 

 كرريها مرتين أسبوعيًا.
2. جل الصبار
ضعي جل الألوفيرا على فروة الرأس والشعر لمدة 30 دقيقة.
اغسليه بالماء الفاتر.
 

استخدميه 3 مرات أسبوعيًا لترطيب وتطويل الشعر.
3. خليط الزيوت الثلاثية
اخلطي زيت الزيتون + زيت اللوز + زيت الأرغان.
ضعيه قبل النوم واغسليه في الصباح.
يحفّز النمو ويزيد اللمعان.

